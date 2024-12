Trasporto sanitario. Il bilancio di fine anno

Appuntamento di fine anno fattivo e costruttivo tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e le associazioni Siena Soccorso e Anpas per fare il punto sul lavoro fatto nel trasporto sanitario. L’incontro si è tenuto al Podere ’Il Mandorlo’, sede della Misericordia di Siena, e ha visto la partecipazione del dg Antonio Barretta, della direttrice sanitaria Maria De Marco e del direttore del Pronto Soccorso Giovanni Bova. A coordinare l’incontro con i volontari la presidente di Siena Soccorso, Patrizia Palumbo, e la coordinatrice Anpas provincia di Siena, Daniela Salvadori. Barretta ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori che interessano il Policlinico, soffermandosi anche sul percorso di sostenibilità e la programmazione di area vasta. Particolare attenzione è stata posta alle progettualità relative al coinvolgimento di pazienti e volontariato nei percorsi di cura.

"È stato un incontro particolarmente significativo – spiega il dg – perché è stata un’occasione di confronto su tanti temi che vedono impegnati l’ospedale e il volontariato con il paziente al centro. Ricordo che abbiamo sottoscritto negli scorsi mesi un protocollo d’intesa in ambito di trasporti sanitari proprio con Anpas e Siena Soccorso, in modo da avere un tavolo di lavoro permanente per valutare eventuali criticità e affrontarle insieme. L’incontro è stato significativo perché abbiamo ascoltato la voce dei volontari, che hanno sottolineato i cambiamenti positivi e altre criticità che invece dobbiamo gestire per apportare miglioramenti nel lavoro delle associazioni all’interno del nostro ospedale".

La direttrice sanitaria De Marco si è soffermata sulle modifiche dei percorsi ambulatoriali che riguardano i pazienti barellati ortopedici e della chirurgia vascolare, analizzando inoltre il servizio della discharge room per le dimissioni dei pazienti, che la direzione aziendale è intenzionata a potenziare. Infine il dottor Bova ha presentato i dati relativi al Pronto Soccorso, con gli accessi divisi per i vari codici e un focus sui mezzi e gli equipaggi in ingresso: tempo di stazionamento dei mezzi inferiore a 15 minuti.