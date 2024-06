Trasporto bus, scatta l’orario estivo. Modifiche sia nell’urbano che extraurbano

Con la conclusione della scuola, scatta da martedì 11 giugno l’orario estivo dei trasporti sia urbani che extraurbani, con alcune modifiche. A Siena sulla linea s21 sarà soppressa la corsa delle 19,30 da Piazza Indipendenza per Montalbuccio. A San Gimignano sulla linea SG2 saranno potenziati i servizi durante la giornata; sulla SG3 sono soppresse le corse delle 18,35 da San Gimignano a Castel S. Gimignano e delle 18,50 da Castel San Gimignano a San Gimignano con validità estiva feriale. Nell’extraurbano, la linea 133 vedrà anticipata la corsa con partenza da Poggibonsi delle 8,15 alle 8,07. Sulla linea 305 al via il potenziamento collegamenti per Bellavista: tutte le corse da Bellavista per Staggia e viceversa transiteranno da Campostaggia; nei feriali la corsa da Staggia delle 10,05 e da Piazza Mazzini delle 19,35 transiteranno da Bellavista; le corse festive da piazza Mazzini delle 11,40 e 18,20 verso Staggia transiteranno da Bellavista; le corse festive delle 9,55 e delle 15,40 da Staggia per Piazza Mazzini transitano da Bellavista. Anticipata la partenza di 5 minuti per la corsa festiva da Poggibonsi delle 11,40; le corse delle 18,10 da Piazza Mazzini e delle 18,35 da Staggia sono soppresse.