Il trasloco è stato fatto nella giornata di sabato: banchi e materiale scolastico sono stati rimossi dai plessi di Presciano e San Miniato e riportati in via Roma. Questa mattina quindi rientreranno regolarmente in aula i circa 200 bambini della scuola ’Dupré’, che da novembre erano stati trasferiti per consentire la messa in sicurezza di parte dell’istituto dopo il crollo lo scorso aprile del soffitto sovrastante la segreteria.

Venerdì una delegazione dei genitori dei bambini è andata in sopralluogo in via Roma per verificare la situazione dei cantieri. Le opere appena terminate hanno interessato una porzione dei solai del piano primo e secondo dell’istituto.

Durante i lavori sono state messe in sicurezza tutte le componenti strutturali rivelatesi non adeguate, quali ad esempio architravature o murature portanti. A seguito della demolizione dei solai è stato necessario eseguire il rifacimento dei pavimenti interessati e dei relativi massetti, nonché la ricostruzione totale dei bagni e della relativa componente impiantistica.

L’intervento ha consentito inoltre di realizzare bagni per portatori di handicap su entrambi i piani, bagni che non erano presenti prima della realizzazione delle opere. E’ stato installato un nuovo controsoffitto nel locale bagni e si è proceduto alla totale imbiancatura dei locali interessati dall’intervento. Anche le aree non oggetto di intervento, nella restante parte della scuola, sono state oggetto di indagini atte a garantire adeguati livelli di sicurezza. L’assessore Paolo Benini, che stamattina sarà all’ingresso della ’Dupré’ con il sindaco Luigi De Mossi per verificare che il rientro in sede proceda senza problemi, ha sottolineato: "Far rientrare i ragazzi in anticipo e in una scuola che garantisce loro una maggiore sicurezza era il nostro obiettivo. Tramite l’organizzazione messa in piedi in questi mesi di cantiere abbiamo risposto a chi ha posto tante domande con fatti concreti e buone pratiche amministrative".