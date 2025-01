Trasferimento da Colleverde. Lunedì previsto il trasloco. Servizio navetta per i bimbi

Arriva l’ufficialità sul trasferimento dei ragazzi dalla scuola Colleverde, da Scacciapensieri all’Emiciclo di San Miniato. Uno spostamento annunciato e di cui ormai si parla da giorni, quello previsto per lunedi 26 gennaio. Il Comune ha già percorso altre strade per sopperire al disagio che verrà procurato alle famiglie fornendo anche un servizio navetta per il trasporto degli studenti. Nei giorni passati infatti proprio un comunicato dei genitori ha spiegato la situazione attuale dopo un confronto avuto con gli assessori comunali ed i dirigenti, dove è stato chiesto di preservare quella che di fatto è una scuola fondamentale per il quartiere.

Il problema nasce dalle criticità della struttura attuale che non è sicura per chiunque frequenti la scuola, alunni, insegnanti ed operatori. "Un’unica scelta percorribile" l’ha definita in settimana l’assessore Loré, riferendosi all’Emiciclo, che ha espresso l’urgenza di portare i ragazzi in un’altra struttura, anche dopo aver parlato con la proprietà della stessa. Una soluzione quella dell’Emiciclo che spesso il Comune ha usato da jolly in situazioni simili.

"Visti i numerosi interventi che stiamo portando avanti sulle scuole" afferma l’assessore. Il Comune ha poi ribadito di voler mantenere comunque la scuola nella stessa zona dell’edificio originario, cercando una soluzione più adeguata e sicura per tutte le famiglie e tutti i lavoratori della scuola. Lunedì dunque un passaggio fondamentale per i bambini e le famiglie, in attesa di una soluzione definitiva che possa restituire un servizio all’intero quartiere.

Matteo Cappelli