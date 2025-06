Trapuntine, cuscini e materiale da cucina per i ragazzi di ’Sesto senso’

Il cuore grande della Congrega della Paglietta della Torre. Si distingue sempre e, questa volta, ha battuto forte per tendere la mano ai ragazzi dell’Associazione Sesto Senso odv di Siena. Che è stata fondata nel maggio 2000 "da genitori di minori diversamente abili. L’handicap non più vissuto semplicemente come ’oggetto’ di servizio ma, finalmente, come fonte di valori e di risorse (non solo spirituali) per l’intera comunità sociale e per le istituzioni di essa rappresentative: questo, in sintesi, il messaggio che emerge dalla iniziative, che nel tempo sono state proposte", si legge nel sito dell’Associazione. Un bell’incontro fra giganti della solidarietà, dunque, quello fra ’Sesto senso’ e ’Paglietta’ i cui appartenenti hanno tra gli obiettivi principali "di mantenere, tramandare e rinforzare la fedeltà e il servizio alla Contrada, la cultura delle tradizioni, il rispetto degli anziani e il loro sostegno fisico e morale in caso di bisogno".

Ebbene, nel pomeriggio del 6 giugno il rettore della Congrega Stefano Sanguineti, insieme al priore di Salicotto Massimo Bianchi, ha donato e consegnato all’associazione ’Sesto Senso’ "materiale finalizzato alle attività di vita indipendente e co-housing. Le esigenze – spiega la Torre – riguardavano cuscini per letti, trapuntine e attrezzature per la cucina". La donazione è avvenuta nella struttura operativa di Colle Val d’Elsa che si trova nell’ex convento dei Cappuccini dove vengono offerti gratuitamente servizi a disabili gravi prevedendo la presenza di ’isole di autonomia’ quali camere con bagno e angolo cottura, e di spazi comuni da vivere insieme ad ospiti regolari o anche solo saltuari. A ricevere il dono sono stati i responsabili dell’Associazione e i genitori dei ragazzi.

Laura Valdesi