Trapianti di cuore e polmone. Alleanza tra Policlinico e Padova

Terzo anno di proficua collaborazione tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Azienda Ospedale - Università Padova, nell’ambito dell’attività dei trapianti di cuore e polmone. Alla Certosa di Pontignano, i professionisti delle due aziende si sono confrontati su vari temi, per accrescere le conoscenze e potenziare i rapporti tra i due centri riferimento per la Toscana e il Veneto. L’evento è stato aperto dalla lectio magistralis sullo ’Stato dell’arte della rete trapiantologica in Italia’ tenuta dal dottor Giuseppe Feltrin, dgdel Centro Nazionale Trapianti.

"Per il Centro Nazionale Trapianti – afferma il dottor Feltrin – è fondamentale investire sulla cultura della donazione di organi. Tutte le regioni possono crescere in questi ambiti per favorire l’attività trapiantologica del nostro paese. Nel 2023 rispetto all’anno precedente abbiamo incrementato in Italia del 15% i trapianti, e i trapianti di polmone e cuore sono in costante crescita. Per il futuro è necessario sostenere in particolare i percorsi di donazione a cuore fermo, investendo sul fronte della ricerca. Per il Cnt è fondamentale continuare la proficua collaborazione con le aziende, per avere una continuità anche sul fronte delle attività scientifiche".

Il primo workshop tra le due aziende si è tenuto, sempre alla Certosa di Pontignano nel 2022, mentre nel 2023 era stata Padova a ospitare i professionisti dell’Aou Senese, e nell’occasione era stato firmato un accordo di collaborazione significativa sui due programmi di trapianti. Quest’anno, oltre alla lectio magistralis del dottor Feltrin, sono intervenuti Roberto Di Pietra, rettore Università di Siena, Simone Bezzini, assessore al Diritto alla salute della Regione, Francesca Cesareo, presidente Commissione Servizi Sanitari e Sociali del Comune di Siena, Chiara Lazzeri, coordinatore regionale Organizzazione Toscana Trapianti e Pantaleo Corlianò, direttore operativo del Centro regionale per i Trapianti del Veneto, conclusi dagli interventi dei due direttori generali di Aou Senese e Aou Padova, Antonio Barretta e Giuseppe Dal Ben.

"Teniamo molto a questa collaborazione – spiega il professor Barretta – che è giunta al terzo anno. Gli obiettivi che ci siamo prefissati fino a questo momento sono stati conseguiti, e questo segnale è una conferma della volontà di potenziare ulteriormente i percorsi trapiantologici del nostro ospedale, che nel 2023 hanno fatto registrare un incremento di volumi rispetto al 2022".