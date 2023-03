L’eccellenza trapianti: cuore, polmone e cute. In un anno alle Scotte salvate più di 30 vite

Chirurghi al lavoro in sala operatoria

Siena, 11 marzo 2023 – “I risultati della rete trapiantologica toscana sono significativi, d’avanguardia. E la Regione ha al riguardo di recente deliberato due atti, sull’organizzazione e sulla programmazione dell’attività" dice l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini aprendo il workshop dal titolo ‘I programmi trapianto dell’Aou Senese a confronto con il Cnt e l’Ott, tenutosi all’Accademia dei Fisiocritici. Fra i protagonisti del confronto Massimo Cardillo, direttore generale del Centro Nazionale Trapianti, che ha puntato l’attenzione sulle potenzialità della specialistica senese: "La Toscana è una regione eccellente per le donazioni e per i trapianti – ancora Cardillo -. Esistono sempre margini di miglioramento, oggi la sanità si deve muovere con sistemi di identificazione della qualità e indicatori che misurino concretamente i risultati raggiunti, l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si muove in questa direzione". A tracciare lo stato dell’arte e entrare nel dettaglio delle delibere regionali, insieme ai vertici delle Scotte e ai professionisti dei trapianti – polmone, rene, cuore, midollo, cellule staminali e cute –, è stato il direttore dell’Organizzazione Toscana Trapianti, Adriano Peris: "La Toscana in ambito di trapianti guarda all’innovazione: è stata recentemente approvata la riorganizzazione del sistema toscano dei trapianti in allineamento con le esigenze della rete nazionale, con l’applicazione...