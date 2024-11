"Transizione e strategie, la banca in aiuto delle aziende"

Successo per il progetto “Time To Change” che Banca Generali Private ha portato a Montalcino attraverso un dibattito che ha riunito famiglie ed esponenti del mondo associativo nella suggestiva location del Chiostro del Museo di sant’Agostino per ascoltare la tavola rotonda “Il futuro del vino: qualità e sostenibilità le chiavi del successo” il confronto tra il Sales Manager Strategico per la Sostenibilità Enzo Ruini, il vice-sindaco Angelo Braconi, il presidente Consorzio del Brunello di Montalcino Fabrizio Bindocci e Gabriele Gorelli, Master of Wine. Il dibattito è stato impreziosito dalla proiezione del docufilm “Time To Change”, presentato alla mostra del Cinema di Venezia. L’evento è stato promosso da Banca Generali Private attraverso l’impegno di Mattia Marconi, Executive Partner della rete Senior Partner. L’evento, oltre all’intento di sensibilizzare sulle tematiche della transizione sostenibile, ha avuto anche un importante fine benefico: un’asta di vini del territorio il cui ricavato sarà interamente devoluto al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Siena. "L’industria del private banking sta accompagnando le PMI del territorio ad affrontare le sfide della transizione, cogliendo al meglio le opportunità offer1te da questo percorso" ha commentato Enzo

Ruini, Sales Manager Strategico per la Sostenibilità di Banca Generali. "Con questa iniziativa vogliamo essere ancora più vicini al territorio con l’ambizione di generare un impatto sulla sensibilità di ciascuno e crediamo che in un territorio come quello toscano ci sia terreno fertile per

un messaggio come questo".