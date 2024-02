Tra Comune e Robur prove di intesa. Sul tavolo resta la questione stadio

I direttori del Siena Fc Simone Farina e Simone Guerri, accompagnati dal segretario Luigi Conte, hanno varcato la soglia di Palazzo pubblico ieri intorno alle 11, ne sono usciti poco più di un’ora dopo. Ad attenderli il vice sindaco, Michele Capitani e l’assessore allo Sport e all’Edilizia sportiva, Lorenzo Lorè. Un incontro per fare il punto della situazione sulla questione Franchi-Bertoni e più in generale sulle infrastrutture. Un tema che tiene ormai banco da tanto, troppo tempo e che nelle ultime settimane è stato al centro di un ‘ritorno di fiamma’ che ha surriscaldato l’ambiente. I tifosi bianconeri, con uno striscione rivolto al Comune durante l’ultima partita, hanno detto chiaro e tondo di aver perso la pazienza.

Il tecnico della Robur Lamberto Magrini ha usato parole forti nei confronti dell’amministrazione, stanco di non poter utilizzare lo stadio, con la squadra costretta a giocare in casa da ospite, su un terreno che non ne esalta le qualità. Il presidente Simone Giacomini è tornato a parlare, proprio su queste pagine, affrontando l’argomento. "Ero conscio fin dall’inizio del problema – ha sottolineato –, ma pensavo che si sarebbe risolto prima. Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Se la scorsa estate l’amministrazione mi ha scelto, penso sia perché ha visto in me professionalità ed entusiasmo, la voglia di far crescere la Robur. Ma perché ciò accada sono necessarie strutture". E ancora: "Senza impianti, quindi senza un settore giovanile, che rappresenta anche un introito, come fa un progetto a decollare? Diciamo che il progetto sarebbe ridimensionato".

Concetti chiari e comprensibili, dichiarazioni che hanno fatto da preludio e nocciolo all’appuntamento di ieri mattina. Se il Comune si è quindi detto pronto a proseguire la propria battaglia, dando garanzie per il futuro, il club bianconero, tramite un comunicato ufficiale ha parlato di "un nuovo passo nel cammino intrapreso insieme". Al centro del rendez-vous quindi, verosimilmente, la questione Franchi-Bertoni, in attesa che il Consiglio di Stato dia la sua sentenza, l’eventuale accordo per il loro utilizzo e possibili soluzioni alternative, per dare alla Robur una casa e un futuro stabile.

Angela Gorellini