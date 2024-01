Toscano decano dei capitani. Il nodo mossiere

Passaggio virtuale di testimone tra l’ex capitano dell’Aquila Marco Lorenzini

e il collega, fresco di rielezione nell’Onda, Alessandro Toscano.

Il primo ha infatti lasciato dopo dieci anni e si è appena insediato il suo successore, Duccio Carapelli. Era Lorenzini il decano dei 17 capitani, primus inter pares con funzioni di coordinamento dei rapporti in particolare con il Comune ma non solo, a seconda delle varie necessità.

Di conseguenza il ’ruolo’ non codificato ma importante viene svolto ora dal dirigente paliesco di più lungo corso ad oggi in carica fra i diciassette. Che è appunto Alessandro Toscano essendo stato eletto infatti la prima volta nel dicembre 2015 con il 90% dei consensi. Ha poi vinto la Carriera dell’Assunta 2017 con Brigante su Porto Alabe, guidando ininterrottamente lo staff Palio di Malborghetto che l’ha riconfermato nel settembre scorso. E tessendo una serie di rapporti, anche con i fantini, che l’hanno reso una delle figure centrali.

La prima cosa di cui dovrà occuparsi in qualità di decano sarà il mossiere. Ovviamente la valutazione e la scelta dell’uomo del verrocchio per il 2024 avverrà collegialmente da parte dei capitani che, come ogni anno, si riuniranno a gennaio. Con forte probabilità alla fine del mese attendendo l’elezione di Guido Guiggiani della Giraffa che va alle urne il 20 e 21 gennaio.

La.Valde.