Torrita, Palio dei somari: "Cobra" su Shakira trionfa per Porta Nova. E’ boom di spettatori

Ed è ancora lui. Il morso del "Cobra" si è fatto sentire di nuovo e Porta Nova festeggia il tredicesimo successo nella storia del Palio dei Somari di Torrita di Siena. Nessuna come lei, staccate Le Fonti di una lunghezza con Alessandro Guerrini detto "Cobra" al suo ottavo trionfo in carriera, sette con la contrada bianconera e uno nell’ormai lontano 2003, da giovanissimo esordiente, con la contrada Stazione all’epoca come "Bumba". Guerrini ha confermato la sua superiorità, fantino professionista che merita di essere il "re della piazza" di Torrita di Siena.

Vedendo la batteria iniziale non sembrava lui il favorito ma in una finale al cardiopalma la sua esperienza e la sua classe hanno avuto la meglio. Battuta Refenero allo sprint, il Cavone che ha comandato parte della finale, e sembrava avere qualcosa in più, ha poi ceduto. Niente da fare nemmeno per la Stazione che ha vinto la batteria di recupero ma a cui non è riuscita la rimonta, che sembrava ad un certo punto persino possibile, dopo una partenza che l’ha costretta ad inseguire. Grande spettacolo al Gioco del Pallone e davvero tanta gente sugli spalti forse come mai se ne era vista a giudicare dal colpo d’occhio. Porta Nova può festeggiare anche il premio "Sfoggiato" per il miglior corteo storico mentre Porta a Sole con Andrea Batistelli e Michelangelo Mosca ha vinto il premio per gli sbandieratori. Porta a Pago torna a primeggiare tra i tamburini grazie a Giovanni Ciumi e Niccolò Picchiarelli. Porta Nova, contrada che si insedia nel centro storico di Torrita di Siena, non vinceva dal 2021, ovviamente sempre con Guerrini, e sin da subito è scattata la festa per il popolo bianconero guidato dal presidente Enrico Buracchi che nelle ultime tredici edizioni ha vinto ben sette volte tutte con "Cobra". Il palio dipinto da Cristiana Margutti va ad arricchire un palmarès da prima della classe. In una gara dove si sfidano otto contrade è la dimostrazione non solo di un ottimo lavoro portato avanti ma anche del valore del condottiero, il più forte come confermano i numeri. Torrita di Siena può sorridere, la giornata è stata baciata da un clima benevolo, il centro storico è stato affollato da torritesi e turisti e per mangiare nei box delle contrade c’era da fare una lunga fila. Organizzazione vincente da parte della Sagra San Giuseppe, "motore" della festa e un grande applauso lo meritano tutti i volontari delle otto contrade che hanno passato mesi ad organizzarsi per essere pronti con le ultime settimane particolarmente intense. Lo dimostrano un appuntamento da "record" come sono state le Taverne, in tantissimi a mangiare i piatti tipici, ma anche le cene propiziatorie con tanto di "caccia" al tagliando e il corteo storico anche quest’anno di qualità. Il Palio dei Somari è in costante crescita, di visibilità e di partecipazione, e può guardare con fiducia al futuro. Appuntamento al prossimo anno dove, secondo i "rumors", potrebbe esserci anche un’edizione straordinaria.

Luca Stefanucci