Torrita, Grazi vuole il terzo mandato: "Sindaco per 15 anni, che orgoglio"

La conferma era attesa ed alla fine è arrivata. A Torrita di Siena il centrosinistra ha scelto Giacomo Grazi, che aveva dichiarato la propria disponibilità, come candidato Sindaco alle prossime elezioni amministrative. Per Grazi si tratta della terza candidatura, resa possibile dal via libera governativo al terzo mandato nei Comuni fino a 15mila abitanti. L’annuncio in una nota congiunta dell’Unione comunale del PD, Partito Socialista e +Europa, la coalizione uscente che ha rinnovato la fiducia a Grazi puntando sulla continuità. Citando anche "la coesione amministrativa politica e l’apprezzamento degli iscritti e simpatizzanti", aggiungendo come "nelle prossime settimane verranno definiti e calendarizzati incontri e linee programmatiche". E "definita la nuova coalizione politica aperta anche alle altre forze di centrosinistra per iniziare la campagna elettorale".

Una continuità che sarà al centro anche della squadra che accompagnerà Grazi in caso di vittoria, visto che il sindaco torritese ha dichiarato che condividerà questo percorso, in primis, con Natascia Volpi e Roberto Trabalzini, vicesindaco e assessore in carica. "Essere eletto Sindaco, nel 2014 è stata un’ esperienza bellissima. Rieletto nel 2019, dopo una dura campagna elettorale, è stata un’esperienza unica. Poter essere sindaco del tuo Comune per la terza volta e quindi per un totale di 15 anni, riempie il corpo e il cuore di grande responsabilità ed orgoglio" ha commentato Grazi.

Nel 2019 si confermò sindaco con il 56,3% dei voti, risultato che arrivò dopo che i cittadini bocciarono, nel referendum del novembre 2018, la proposta di fusione con Montepulciano su cui il centrosinistra credeva. "L’approvazione da parte del Pd - ha scritto in un commento Alfredo Ardanese, segretario provinciale del Psi - di candidare Giacomo Grazi per la terza volta è sicuramente una notizia politica molto importante, come è importante l’appoggio di una coalizione di centro sinistra, composta da Psi +Europa, segno di fiducia nei confronti di un candidato capace e autorevole".

La campagna elettorale a Torrita deve ancora accendersi. In precedenza era stato Diego Canapini, giovane torritese, ad avanzare la prima candidatura a sindaco con la novità di "Torrita Insieme" che sta lavorando per formare la squadra della lista civica. Al momento nessuna notizia per una eventuale candidatura vicina o appoggiata dal centrodestra così come per il futuro di Torrita Bene Comune, progetto civico che nel 2019 ottenne poco più del 32% dei voti dei cittadini.

