’Torrita Biodiversità’. Cucina la MasterChef

Da qualche anno, in occasione della Fiera al Piano, si svolge l‘evento ’Torrita Biodiversità’, un "contenitore" di approfondimenti su agricoltura, natura e non solo: al Parco Nilde Iotti ci sarà un’esposizione di specie animali autoctone da fattoria e un percorso tra varietà locali di alberi da frutto ma anche un’area per gli antichi strumenti rurali e per le attrezzature agricole contemporanee. Il 21 settembre, alle 10, la presentazione del nuovo regolamento comunale sulla gestione del verde pubblico e privato, con la partecipazione del Circolo culturale Fra’ Jacopo da Torrita. Ed ancora, eventi curati dalle associazioni, sapori del territorio ma anche ospiti noti come Nicolò Oppicelli, giornalista, micologo e guida naturalistica che terrà una lectio magistralis al Teatro degli Oscuri (il 20 settembre ore 21.30) con al centro la scoperta dei funghi e, domenica 22 settembre alle 18, Eleonora Riso, la vincitrice dell’edizione n. 13 di MasterChef Italia. La chef livornese sarà protagonista di uno show cooking al parco Nilde Iotti utilizzando anche i prodotti della Vertical Farm che si trova a Torrita paese in un tunnel sotterraneo di 186 metri; una creazione dell’ingegnere torritese Matteo Benvenuti insieme al gruppo di lavoro Vertical Farm Italia. Un orto verticale ricco di prodotti freschi, un’idea che ha fatto parlare molto, tanto che è diventata anche un’attrazione turistica. Al momento i prodotti presenti sono aglio porro, basilico, prezzemolo, sedano, radicchio, pomodori, cetrioli, insalata, ci penserà poi Eleonora Riso con il suo talento e le sue scelte a realizzare qualcosa di bello anche con i prodotti "made in Torrita". La Fiera al Piano si terrà sabato 21 e domenica 22 settembre, il luna park partirà invece sabato prossimo.

Luca Stefanucci