Torre di Siena, i braccialetti raccontano storia e cultura

La Torre sta preparando una grande mostra nel suo museo, aperta a tutta la città, ’Siena accesa di luci risplende’, che si svolgerà dal 15 novembre 2023 al 22 gennaio 2024. Affidata alla sensibilità speciale di Laura Brocchi, provveditore ai beni artistici, e Luca Bonomi, provveditore alla cultura della Torre, il progetto scientifico punta a ricostruire la storia e l’evoluzione delle luci che hanno accompagnato le feste senesi fino agli odierni braccialetti delle Contrade. Nei locali del museo verranno esposti quelli di tutte e 17, con un interessante excursus sull’origine ed il cambiamento dei braccialetti che abbelliscono ogni rione in momenti particolari, anche attraverso l’ausilio di documenti di archivio e di una postazione didattica. La mostra sarà anche accompagnata da una pubblicazione. Alla luce di questo lavoro la Contrada ha chiesto alla giunta comunale, che il 20 settembre scorso ha detto sì, il patrocinio all’iniziativa. Unitamente al via libera al prestito di un’opera di proprietà dell’amministrazione, un braccialetto seicentesco in bronzo conservato nei depositi del palazzo comunale che misura 28x85x19 centimetri.