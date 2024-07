Tornano le ’Scoperte’. Passeggiate nella storia il giovedì sera

I luoghi di scambio e di ritrovo a Siena nel Medioevo saranno le tappe per il primo itinerario de le Scoperte, la rassegna estiva di passeggiate nella storia con le guide Federagit Confesercenti il giovedì sera. Stasera ’fare la spesa nel medioevo’ sarà il filo conduttore del percorso, con partenza alle 21.30 da Fonte gaia in piazza del Campo: una serata per ricostruire le abitudini dei senesi nel ’300, in particolare alimentari e individuare le strade e i personaggi curiosi. Domani all’Accademia del Gusto in via Camollia 102 sarà possibile seguire la produzione di alcune specialità alimentari.