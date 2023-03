Torna ’Vivicittà’ La corsa dei diritti domenica dalla Fortezza

Il 2 aprile si terrà ’Vivicittà 2023’, iniziativa promossa da USiena Alumni aperta alla comunità universitaria per promuovere il diritto alla pace, all’aria pulita e a spazi verdi per stili di vita attivi. Torna la corsa-passeggiata aperta a studenti, alumni e comunità universitaria: l’appuntamento è dalle 8.30 in Fortezza medicea, con gazebo del Cus Siena. La corsa-passeggiata è organizzata dalla Uisp e promossa dall’associazione Usiena Alumni, dall’Università di Siena, dal Cus Siena, dal Cral dell’Università, dalle associazioni studentesche Ubes, Usops, Aula 1240 e Starting Finance Club Siena con il supporto di Prometeo srl.