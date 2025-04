Torna ’Salviamo il mondo’. Oltre 200 alunni in campo per l’ambiente

Anche Poggibonsi al centro delle iniziative di ’Salviamo il mondo’. La manifestazione valdelsana ha per intento sviluppare le sensibilità ambientali attraverso il contributo pure dell’universo scolastico: oltre 200 alunni firmeranno gli elaborati per concorrere alle borse di studio in palio per la sesta edizione, presentata ieri con gli interventi di Massimo Rugi, Stefano Bianchi e Francesco Fiorenza in qualità di organizzatori in un team composto anche da Paolo Bartali. A interpretare una parte rilevante sono i quattro Istituti comprensivi tra Colle e Poggibonsi, realtà capaci di creare con dirigenti e insegnanti un notevole movimento di allievi intorno agli argomenti proposti. Il tema stavolta è ’L’acqua, risorsa preziosa per la vita e la natura’.

Due noti marchi poggibonsesi, Silla e Cassia Tours, sostengono il progetto di premiazione dei più meritevoli, in un cartellone in due momenti (6 e 12 aprile), patrocinato dalle amministrazioni comunali di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Casole d’Elsa e Radicondoli, con la partnership di Panathlon club Alta Valdelsa, l’apporto delle Pro Loco di Poggibonsi e di Colle, il coinvolgimento di società sportive: Us Colligiana, Us Poggibonsi, Up Poggibonsese, Virtus Biancoazzurra, Tuscany Bike Park, Pedale Senese, Atletica 2005, Campiglia calcio, Virtus Pallavolo Poggibonsi. "Come dodici mesi fa, Poggibonsi riveste un ruolo chiave – osserva per il gruppo promotore Fiorenza – e voglio menzionare la passeggiata di sabato prossimo con partenza alle 10 dagli impianti Virtus in direzione Colle e alla stessa ora da Colle verso Poggibonsi: le comitive si incontreranno alla Rocchetta, località nella quale sarà messa a dimora una pianta. Poggibonsi inoltre accoglierà gli studenti dei due comprensivi locali il 12 aprile allo stadio Stefano Lotti, in un appuntamento che si lega anche al centenario della società giallorossa con la disputa di un torneo tra formazioni baby del territorio comunale".

Dal canto suo Massimo Rugi, ideatore di Salviamo il mondo, imprenditore, presidente della Us Colligiana, rimarca il valore delle finalità: "Per gli Istituti comprensivi di Colle, la premiazione domenica 6 al Gino Manni nel prepartita di Colligiana-Lastrigiana. Quindi, dalle 17,30, la visita guidata in azienda: Rugi srl aprirà le sue strutture: illustreremo le attività di recupero, soffermandoci sull’importanza del riciclo nel quadro della tutela ambientale".

Paolo Bartalini