Torna ‘Salviamo il Mondo’. Domenica manifestazione a piedi o sulla bicicletta

Arriva la quinta giornata di ‘Salviamo il Mondo’. Per il quinto anno la Rugi Srl, I’U.S. Colligiana ed il Panathlon Club Alta Valdelsa, con il patrocinio dei comuni di Colle e Poggibonsi, organizzano per il prossimo 14 aprile la manifestazione non competitiva a piedi ed in bicicletta Colle-Poggibonsi. "Auspico – afferma Massimo Rugi, presidente della colligiana – un movimento di un migliaio di persone, tra i partecipanti alla manifestazione non competitiva a piedi e in bicicletta, gli alunni da premiare con le borse di studio e le visite in azienda". Il percorso si snoderà per sette chilometri lungo la pista ciclo pedonale tra Colle e Poggibonsi ed è previsto un servizio navetta per il ritorno a Colle dalla Virtus Poggibonsi. Presso lo stesso impianto alle 12 avverà la consegna di borse di studio a degli studenti poggibonsesi, mentre nel pre-gara (ore 14,15) della partita di campionato tra Colligiana e Sinalunghese, ci sarà la consegna delle borse di studio agli studenti colligiani. A partire dalle 17,30, la Rugi Srl aprirà le sue strutture per una visita guidata durante la quale personale specializzato illustrerà strutture e servizi ambientali svolti. Le preiscrizioni possono essere effettuate al costo di 10 Euro presso la Rugi Srl, il circolo ricreativo di Campiglia, la Virtus Poggibonsi, la Pro Loco di Colle ed il Tennis Club di Poggibonsi. L’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. Tutti gli iscritti alla manifestazione avranno ingresso gratuito allo Stadio "Gino Manni" in occasione della gara di campionato tra Colligiana e Sinalunghese. Nel pre-gara della partita di campionato verrà effettuata anche la presentazione delle formazioni delle giovanili e della scuola calcio biancorossa. Una manifestazione organizzata in collaborazione con le due Pro Loco (di Colle e Poggibonsi), della Asd Campiglia 1990, della Virtus Biancoazzurra, dell’Unione Polisportiva poggibonsese (Upp), della Asd Tuscany Bike Park di Casole, dell’Asd Pedale Senese 1952 di Siena e della Atletica 2005 di Colle. Si tratta di una giornata dedicata all’ambiente che mette insieme colligiani e poggibonsesi. Tutti uniti dalla volontà di tutelare l’ambiente.

Lodovico Andreucci