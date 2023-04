Torna l’Orcia wine festival, in alto i calici fino al 25 aprile

In alto i calici del vino Orcia. Ha preso il via a Palazzo Chigi la dodicesima edizione dell’Orcia Wine Festival, la mostra mercato del vino Orcia, organizzata dal Comune di San Quirico in collaborazione con il Consorzio del Vino Orcia e con Onav Siena. Con il taglio del nastro da parte del sindaco Danilo Maramai, del vicesindaco Marco Bartoli e della presidente del Consorzio del Vino Orcia Giulitta Zamperini, si sono aperti nelle sale affrescate del palazzo gli stand delle diciannove cantine partecipanti, che faranno conoscere al pubblico di appassionati e turisti, fino a martedì 25 aprile, le caratteristiche e la qualità dei vini Orcia. In programma degustazioni tecniche guidate, masterclass, trekking nelle cantine in Val d’Orcia, eventi e appuntamenti per i più piccoli. "Un evento che si conferma come contenitore di tutto un territorio – evidenzia il vicesindaco Marco Bartoli -, delle sue eccellenze e delle sue peculiarità, con approfondimenti e degustazioni tecniche, possibilità di conoscere i vini e le aziende, attraverso tour dedicati, ed immersi nel paesaggio più bello del mondo. Ma non solo vino: ci sarà la possibilità di conoscere e scoprire anche San Quirico sotto un’altra luce, grazie a visite guidate in notturna". "Un’edizione pensata sia per i tanti appassionati del vino che per i turisti – spiega Giulitta Zamperini, presidente del Consorzio del Vino Orcia – in programma abbiamo attività più tecniche, per affrontare il vino in maniera professionale, ma anche di avvicinamento alle cantine, prima a Palazzo Chigi, sede storica della manifestazione, poi nelle cantine, anche con percorsi di trekking". Le cantine partecipanti sono: Atrivm, Bagnaia, Campotondo, Capitoni, Dirimpettaio, Donatella Cinelli Colombini, Fabbrica Pienza, La Nascosta, Loghi, Palazzo Massaini, Olivi – Le Buche, Podere Albiano, Poggio Grande, Poggio al Vento, Sampieri del Fa’, Sassodisole, Tenuta Sanoner, Val d’Orcia Terre Senesi, Vegliena.

Lorenzo Benocci