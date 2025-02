Torna libero il compagno della donna uccisa. Solo obbligo di firma

Torna libero Fernando Porras Baloy, l’uomo indagato per omicidio doloso, aggravato dalla relazione affettiva e dal rapporto di convivenza con Yuleisi Manyoma Casanova, 33 anni. La donna, come si ricorderà, morì nell’appartamento di via del Villino il 10 agosto scorso, per via del colpo partito dal fucile che il compagno stava maneggiando. Porras Baloy, che è difeso dagli avvocati Alessandro Betti e Leandro Parodi, adesso ha solo l’obbligo di firma e di non lasciare il comune di Siena. Il 30 gennaio scorso era stato condannato a 2 anni e 4 mesi per la detenzione illegale dell’arma.