Torna il capitano biancoverde Shaun Stonerook fa tappa in città

Siena ritrova il suo ’capitano’ biancoverde: ieri in città non è passato inosservato Shaun Andrew Stonerook, ex cestista americano, simbolo del grande basket a Siena, con la maglia numero 20 della Montepaschi Mens Sana. Stonerook ha segnato le stagioni biancoverdi dal 2005 al 2012 e trascinato la squadra senese nella vittoria di sei scudetti, oltre al terzo posto alla Final Four di Eurolega a Madrid, 4 Coppa Italia e 5 Supercoppe. Il cestista più amato è dunque tornato a Siena a distanza di undici anni dal ritiro dall’attività agonistica, comunicato il 14 agosto 2012 tramite il suo account Twitter. Per l’indimenticabile capitano mensanino dunque un veloce passaggio ieri a Siena durante la vacanza italiana con la famiglia, dopo la tappa a Cantù, sua prima squadra dall’arrivo nel 2001 nel massimo campionato italiano: Shaun ha incontrato gli amici di un tempo, l’affiatato gruppo dell’ex compagine societaria e naturalmente i tanti tifosi per cui resterà sempre ’il capitano’. Il punteggio più alto nel campionato italiano è stato di 27 punti con la maglia di Cantù il 6 aprile 2003, mentre in Eurolega ha realizzato 18 punti con la Mens Sana contro Cibona Zagabria il 28 gennaio 2009.