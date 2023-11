Torna il ’Cacciucco Day’. Evento per gli alluvionati

La solidarietà ha i connotati dell’incontro tra ristoranti. Una parte del ricavato del Cacciucco Day, XV edizione della festa targata ’Alcide’ e patrocinata dall’amministrazione poggibonsese, sarà infatti devoluta al Comune di Montemurlo, uno dei territori più colpiti dalla devastante alluvione del 2 novembre. È già attivo l’iban per le donazioni: IT11 U030 6937 9791 0000 0004 565 BIC BCITITMM intestato al ’Comitato Montemurlo Solidale’ presso Intesa San Paolo. La causale, "Donazione alluvione Montemurlo". L’evento gastronomico si unisce dunque alla beneficenza, grazie all’iniziativa del ristorante Alcide. Ospite d’onore, venerdì 24 dalle 20, il ristorante ’Da Giacomino’, a Viticcio. "Trovare in terraferma l’autentico Cacciucco all’Elbana, è un’occasione unica per la quale dobbiamo ringraziareAntonietta Lupi, titolare del locale ’Da Giacomino’", ha detto Roberta Ancillotti, ad di ’Alcide’. Oltre all’adesione di Slow Food di Siena, il Cacciucco Day può contare sulle abilità di gelatieri come la famiglia Bucalossi della Buekke di Gracciano di Colle e di Opera Waiting, laboratorio di Poggibonsi che produce uno dei panettoni più premiati d’Italia. Prenotazioni: 0577 937501, Int. 2 - WhatsApp: +39 375 5627553.