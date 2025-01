Tommaso, quel gesto esemplare

Arriva da un bambino di neppure nove anni, calciatore delle giovanili, una lezione per gli adulti. Tutti cercano a ogni costo la vittoria, con mezzi leciti e a volte un po’ meno. Lui gioca pulito. Si chiama Tommaso Gaziano, figlio e nipote d’arte, è nato nel 2016 e indossa la maglia del Castellina Scalo. In un torneo a Poggibonsi, Tommaso commette in fase difensiva, davanti alla propria porta, un fallo di mano non visto dall’arbitro. È lui stesso a riconoscere l’intervento irregolare. Invitando il direttore di gara ad assegnare agli avversari il rigore del pareggio. Solo momentaneo, perché poi è ancora Tommaso il protagonista: segna e fa vincere i suoi colori. Anche se il vero successo è in quel gesto esemplare. Nello sport e oltre.