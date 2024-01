"Tls in crisi? Biotecnopolo, il Governo decida"

"Basta parlare di criticità nella nostra sanità. La Toscana è sul podio in Italia per la sanità eccellente: siamo fra le prime tre regioni e nel mondo una delle Regioni che può vantare fra le più alte aspettative di vita, grazie ai nostri servizi e all’eccellenza delle strutture", dice il presidente della Regione Eugenio Giani, a margine dell’inaugurazione della nuova Tac di ultima generazione all’ospedale Le Scotte. Al di là del taglio del nastro, ieri a Siena, è uscita una panoramica sulla sanità toscana: sullo sfondo ci sono i conti in rosso della Toscana e anche la vicenda del bilancio della Fondazione Tls, di cui la Regione è socio e finanziatore. "Prima di tutto voglio vedere gli elementi di criticità evidenziatisi nel bilancio di Tls – prosegue il presidente Giani -. Al momento sono a conoscenza solo dell’eccellente attività della Fondazione, in ambito di ricerca e del suo lavoro coordinato da Rino Rappuoli. E ora chiedo al Governo: a che punto siamo con il Biotecnopolo? Visto che l’attività di Tls si staglia sui 300 milioni di euro di investimento nazionale per questo Centro".

Dei conti in rosso di Tls parla anche l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, sempre a margine dell’evento: "So che gli amministratori stanno lavorando al nuovo piano della Fondazione, con l’obiettivo di arrivare a far convergere i conti sull’equilibrio economico finanziario. Toscana Life Sciences è patrimonio della Toscana – ribadisce l’assessore Bezzini - e valore imprescindibile. Per il momento al lavoro sono gli amministratori, poi nelle prossime settimane saranno i soci a discutere del nuovo piano. Quel che è certo è che le difficoltà attuali della Fondazione Tls derivano dalla non partenza del Biotecnopolo, in stallo a livello nazionale con i suoi 300 milioni promessi".

