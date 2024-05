Tittia-Scompiglio, c’è più equilibrio. Ora cominciano le ’vere’ strategie

Scompiglio ha tante Contrade, Tittia è più ’stretto’. Questo il ritornello dell’inverno e della primavera, finché ieri sera la sorte ha deciso di ampliare la rosa di Contrade dove il sardo-tedesco può montare. Ottimi i rapporti con tutte e tre: nell’Onda e nella Giraffa ha già vinto, nel Nicchio ha debuttato quando proprio l’attuale capitano era mangino. Un’estrazione a sorte che non sposta certo Scompiglio dalla forte vicinanza al Valdimontone, alla Pantera dove ha corso l’ultima Carriera, e alla Lupa per cui ha realizzato il cappotto. Che il Bruco poi faccia sul serio con Scompiglio il capitano l’ha ribadito. Semmai si è aggiunta un’altra strada aperta, quella della Giraffa, dove ha già vinto. Il capitano Guido Guiggiani a caldo è stato chiaro. Un’estrazione che sembra, almeno sulla carta, dare ragione a Bastiano quando dice che difficilmente questo Provenzano uscirà dai due big di Piazza, vista anche l’assenza di Gingillo squalificato. La sorte ha riequilibrato i giubbetti a disposizione di entrambi quasi a voler dire loro ’e adesso giocatevela’. Una sfida rivolta ai due fantini ma anche alle Contrade (comprese quelle non estratte) che hanno tessuto le strategie. Senza dimenticare però che Brigante è dal 17 agosto scorso che medita di alzare il nerbo a cavallo, già a luglio. Ora ci sarà un’accelerata del lavoro delle dirigenze, si vedrà già domani a Mociano. Intanto ieri Antonio Siri (ancora squalificato a Siena) ha fatto il bis vincendo il palio di Legnano per Legnarello, come lo scorso anno.

La.Valde.