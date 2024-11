Tir esce di strada e la viabilità va in tilt

Un tir che finisce in fossetta e blocca il traffico, lunghe file, aziende agricole, agriturismi e centri abitati rimasti isolati per ore e ore o comunque raggiungibili solo dopo lunghi giri. E’ il film’ di quanto accaduto ieri sulla strada di Piana, nella campagna di Buonconvento, il principale percorso alternativo con la chiusura del ponte della Casanova, inagibile dal 6 settembre 2023, con disagi e polemiche che vanno ormai di pari passo. La cronaca di una giornata davvero molto problematica per la viabilità inizia poco prima dell’una, quando un tir carico di merce va fuori strada sulla strada di Piana, nel tratto compreso tra il ponte della Sorra e il cavalcavia, occupando di fatto tutta la carreggiata. Le auto non passano e gli automobilisti sono costretti a rigirare e a prendere altre strade. In forte difficoltà anche i dipendenti dell’Hotel Castiglion del Bosco, che per andare al lavoro devono fare un vero e proprio giro ‘pesca’. Le operazioni di rimozione dell’autoarticolato sono estremamente difficili. Nella tarda serata il tir era ancora lì.

L’interruzione della strada di Piana ha riacceso le polemiche sulla lentezza dei lavori per la messa in sicurezza del ponte. Salvo imprevisti, dovrebbe essere riaperto entro metà dicembre, ma la situazione della viabilità resta incandescente. Anche per le brutte condizioni in cui versa la strada in questione, che tuttavia sarà finalmente sistemata. Nel pacchetto di interventi sulle strade bianche programmato dal Comune di Buonconvento, figura infatti anche il restyling della strada di Piana, percorso alternativo dopo la chiusura del ponte della Casanova. Per la realizzazione di questi lavori l’amministrazione ha stanziato 125 mila euro. L’ufficio tecnico del Comune ha redatto un progetto che prevede la manutenzione della pavimentazione, il ripristino dei canali di scolo e la rimozione delle alberature.