Tiina Olsen, l’artista e actionpainter al Chigiana Art Cafè

1Oggi alle 18 l’artista visiva e actionpainter finlandese Tiina Osara, nota per i suoi dipinti astratti di grandi dimensioni e per le installazioni che fanno uso di fotografie e video, sarà ospite di un incontro al Chigiana Art Café, in occasione della sua mostra ‘Notation’, curata da Stefano Jacoviello. La mostra è stata inaugurata il 6 luglio, le opere di Tiina Osara resteranno esposte fino ad agosto.