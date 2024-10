"Thriller" lo spettacolo dei pazienti del Centro di salute mentale

Si chiama "Thriller" ed è l’ultimo spettacolo degli allievi del laboratorio di "Mobilità delle arti" dei pazienti del Centro di salute mentale adulti della Valdichiana senese. Un appuntamento speciale quello di domenica alle 18, sul palco del Teatro Caos di Chianciano Terme. Coinvolti tutti i pazienti in un lavoro creativo. "Il lavoro di questi artisti, accompagnati da un team di professionisti e appassionati, testimonia quanto sia preziosa l’arte nel promuovere il benessere e l’integrazione sociale.- commenta la sindaca Grazia Torelli - Il nostro teatro si trasforma così in uno spazio dove le barriere si abbattono e si creano nuove possibilità di crescita personale e collettiva. Thriller è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e il nostro territorio possa generare iniziative significative e portare benefici reali, sia a chi partecipa attivamente sia a tutta la cittadinanza che ha la possibilità di assistere gratuitamente a questo spettacolo". Il gruppo è formato da undici pazienti eterogenei per età e per patologia. Il laboratorio è attivo dal gennaio 2008 e ha messo in scena cinque spettacoli e altrettante repliche nei teatri del territorio. Il gruppo di lavoro è stabile ed è formato da diverse figure professionali, un educatrice e due infermiere, che collaborano e partecipano attivamente con i docenti per la conduzione dei laboratori seguendo il programma pedagogico stilato dal responsabile artistico e regista Manfredi Rutelli, in collaborazione con l’Associazione LST Teatro. Il laboratorio si svolge presso il teatro Caos di Chianciano. Tale progetto è stato finanziato da una campagna di crowdfunding promossa dalla fondazione "Il cuore si scioglie" della sezione soci Unicoop Firenze. L’attività teatrale è un valido strumento riabilitativo capace di sviluppare e potenziare nei pazienti competenze cognitive, comportamentali e comunicative che la malattia spesso nasconde.

Anna Duchini