’The Hidden Idea’ di Tobia e Nazareno

Nuovo progetto discografico: in uscita The Hidden Idea, formato da un duo di musicisti molto conosciuti nel territorio: Tobia Bondesan (sax alto) e Nazareno Caputo (vibrafono, marimba e lithophone). Si tratta della loro prima uscita "ufficiale" per la Barly Records. Conosciuti per anagrafe e trascorsi dalle nostre parti, Bondasan non si può considerare un sassofonista, ma un compositore, arrangiatore, direttore artistico di rassegne, ed ha suonato con molti dei protagonisti italiani e internazionali del jazz e della musica d’avanguardia.

Il duo nasce delle comuni passioni per l’improvvisazione libera e la ricerca musicale, passando attraverso una lunga e fruttuosa frequentazione, fatta di confronto e studio. "The Hidden Idea" è il risultato di un’approfondita indagine sui linguaggi contemporanei e sulla loro sintesi in una visione personale e originale, messa a punto in anni di collaborazione. La musica contenuta nel disco esplora i confini della formazione in duo: in maniera dialogica ed egualitaria sperimenta il sottile equilibrio tra composizione e improvvisazione, con focus sulla microtonalità, sulle melodie intervallari e sull’esplorazione timbrica, combinando strumenti tradizionali con quelli innovativi, come il litofono. L’album si modella attorno a un’idea musicale definita ma cangiante, a volte esplicita, a volte nascosta, che emerge tra i momenti di improvvisazione come la venatura di una pietra, fungendo da filo conduttore per il percorso umano e culturale del duo.

Massimo Biliorsi