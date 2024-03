Tesoretto delle ‘multe’. Mancano 7.300 euro

Quasi 7300 euro… Non una cifra esorbitante, d’accordo, ma per un piccolo comune come Castellina in Chianti è in ogni caso un ‘tesoretto’. Che però manca dalle casse pubbliche. Difatti, corrisponde a quanto l’ente deve incassare da multe ancora non pagate negli anni dal 2020 al 2022 (considerando pure che per alcuni mesi, a causa del Covid19, gli spostamenti erano minimi).

"In quegli anni - si fa presente - diversi trasgressori al Codice della Strada non hanno provveduto all’oblazione dei verbali redatti a loro carico né hanno proposto ricorso".

Dunque, è giunta l’ora della stretta. Cioè della riscossione. Sono già state emesse delle cartelle, poi saldate, appunto però mancano all’appello questi quasi 7300 euro. Il Servizio di Polizia Municipale di Castellina - in seguito alle decisioni adottate dalla giunta guidata da Marcello Bonechi - ha dunque predisposto l’elenco dei contribuenti che devono saldare i verbali, adesso a ruolo. Tante multe riguardano i limiti di velocità, ma ce ne dovrebbero essere anche altre di diverso tipo. Tutte in ogni caso riconducibili a violazioni al Codice della Strada e tutte, si precisa ancora una volta, senza ricorso pendente. Un tempo Castellina ed altri Comuni del Chianti avevano il problema delle multe elevate a stranieri, che talora non venivano saldate.

Ma le situazioni, in tanti anni, sono cambiate. Questo problema è assai meno pressante oggigiorno, tuttavia rimangono cifre da incassare e come detto sono comunque importanti per questi piccoli enti locali.

Andrea Ciappi