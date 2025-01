Terza asta deserta per le Galleraie

Terza asta deserta per le terme delle Galelraie, il 14 gennaio il prezzo era sceso a 587.250 euro, ma è andata nuovamente deserta. Il liquidatore giudiziale ha indetto la quarta asta al prezzo base di 441.000 euro ed offerta minima ammissibile di euro 331.000 per il prossimo 18 marzo 2025. Nel 2023 il "recupero e potenziamento delle terme delle Galleraie" è stato inserito nel Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Casole e Radicondoli, con previsione di nuove edificazioni per circa 2mila metri quadrati fuori terra e 500 interrati. Con l’asta, comunque, in molti riescono a vedere la possibilità di riportare allo splendore l’intero stabilimento, abbandonato al degrado da anni e, così, far ripartire l’attività termale.