Terreclablate fa i conti Utile netto di 420mila euro

L’assemblea dei soci di Terrecablate ha approvato il bilancio dello scorso esercizio che chiude in attivo, attestando l’utile netto a 420 mila euro. La società senese delle telecomunicazioni rimane pressochè stabile rispetto ai precedenti esercizi, con un incremento del valore della produzione di circa 1,5 per cento. "L’aumento del valore della produzione – ha spiegato Marco Turillazzi, amministratore unico -, in questo contesto ribassista dei prezzi di vendita, rappresenta un grande risultato di tutta la struttura aziendale. Siamo riusciti a sopperire alla contrazione economica che ha riguardato tutto il settore delle telecomunicazioni nazionali con azioni mirate all’ottimizzazione delle risorse, al risparmio energetico e alla riorganizzazione delle risorse umane".

Nel 2022 la Società ha effettuato investimenti per circa 900mila euro volti al rinnovamento tecnologico e all’ampliamento della propria rete di accesso in fibra ottica. Sono stati effettuati interventi di cablatura di aree residenziali e industriali in tecnologia FTTH, come nel comune di Gaiole in Chianti, Barberino Val d’Elsa e nella frazione di Brenna nel comune di Sovicille. E’ stata, inoltre, assegnata la gara d’appalto per la realizzazione di una nuova centrale telefonica che entrerà in funzione a maggio prossimo.

E’ stato presentato anche il report di impatto della società benefit, in termini di progetti a vantaggio dello sviluppo del territorio. E’ il caso del progetto per i giovani ’Ma tu ci credi’ con oltre 700 alunni delle scuole medie primarie, o il corso di auto aiuto per le donne vittime di violenza con il centro Donna chiama donna. Terrecablate ha dato il proprio contributo alle popolazioni ucraine con invio di medicinali ed ai giovani pakistani donando vestiario e scarpe ai ragazzi. Nel 2023 è poi iniziato il nuovo progetto ’Solidarietà a tavola’ e sono al vaglio le proposte sulla Serra digitale, spazio online dove pubblicare progetti che possono essere finanziati dalla società.

Soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa dal presidente del Consorzio Terrecablate, socio unico della società omonima. "Esprimo apprezzamento per la stabilità che la società ha raggiunto - afferma Michele Pescini -, ci sono 100mila euro di dividendi risultato possibile grazie ad un utile complessivo di circa 400mila euro".