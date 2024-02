Terre di Siena Ultramarathon. Mille atleti in Piazza del Campo

Una sfida fatta di muscoli e fatica. Tre percorsi, per immergersi in un ‘sogno’: è tutto pronto per la nona edizione della Terre di Siena Ultramarathon. La città del Palio, domani, diventerà la capitale del podismo, tanto la manifestazione è amata dai runner di tutta Italia e non solo. Saranno oltre mille ai nastri di partenza, in piazza del Campo: prenderà il via nel cuore di Siena la corsa e lì terminerà. La manifestazione, organizzata dal Comitato Uisp locale con il supporto del Comune, permetterà ai podisti di godersi le bellezze delle terre di Siena: il fascino delle lastre, la meraviglia del Chianti, la magia dei sentieri della via Francigena. Spazio anche a chi ama andare lento con due passeggiate, Nordic e Fit Walking la prima di 13 km e la seconda di 5.

Con la collaborazione di oltre 250 volontari, dell’Università (il palazzo del Rettorato ospiterà il ‘Marathon Village’) e del Coni provinciale, la Terre di Siena Ultramarathon vuole anche essere un evento ecosostenibile: il rispetto dell’ambiente è sempre stato una priorità per la Uisp di Siena e, per l’occasione, la t-shirt ufficiale è realizzata in tessuto tecnico EcoTech confezionato con poliestere ottenuto da bottiglie di plastica riciclate (certificazione di ‘Global Recycled Standard’).

L’ultramaratona senese sarà il preludio della grande manifestazione sportiva a cui Siena e il suo territorio farà da cornice nel prossimo fine settimana: la Strade Bianche, con le due corse professionistiche, maschile e femminile, del sabato e la Gran Fondo, dedicata gli amatori che pedaleranno sulla scia dei grandi campioni dei pedali la domenica. Una manifestazione che proietterà Siena e il suo territorio davvero al centro del mondo: la bellezza dell’impresa sportiva, sarà, come per l’ultramaratona, accompagnata da un notevole incremento del turismo.

"Migliaia di persone saranno in città in questi giorni – ha detto l’assessore allo Sport Lorenzo Lorè –. Agli atleti si aggiungeranno accompagnatori, addetti ai lavori e famiglie, creando dunque un importante indotto economico. Peraltro quest’anno, attraverso la realizzazione di eventi collaterali, abbiamo concordato con Rcs Sport di ‘allargare’ la due giorni di Strade Bianche. La speranza è che la città sia pronta ad abbracciare atleti, professionisti e non e tutti coloro che in questi due week-end sceglieranno di venire non solo a correre e pedalare, ma anche a godere delle nostre bellezze e delle nostre eccellenze enogastronomiche". Sia per quanto riguarda la Terre di Siena Ultramarathon che la Strade Bianche l’invito del Comune ai cittadini è di prestare particolare attenzione alla segnaletica per le variazioni al traffico.

Angela Gorellini