Terme Bagno Vignoni. Il Comune affida i lavori

Sono stati affidati dall’amministrazione comunale i due interventi per il completamento dei lavori di realizzazione del nuovo stabilimento termale pubblico di Bagno Vignoni, nel comune di San Quirico d’Orcia. Un progetto che entro marzo 2026 porterà alla conclusione per un importo complessivo di lavori da 3 milioni di euro.

In particolare, si tratta della realizzazione del sistema di ricircolo delle acque per un importo di 373 mila euro e quello della realizzazione dell’ampliamento dell’area relax per una superficie di 300 metri quadri disposta su due piani e un importo complessivo di 600 mila euro, interventi che saranno conclusi entro dicembre prossimo. Interventi che saranno realizzati grazie ad un contributo da parte della Regione Toscana di un milione di euro finalizzato alla valorizzazione del termalismo.

"Dopo alcune varianti progettuali che hanno inevitabilmente allungato i tempi di conclusione del progetto – sottolinea il sindaco Marco Bartoli - siamo in dirittura di arrivo. L’obiettivo è quello di coniugare termalismo curativo e benessere, valorizzando la vocazione termale di Bagno Vignoni. Un impegno, quello della valorizzazione dell’offerta del nostro gioiello termale, che va di pari passo con il potenziamento delle infrastrutture a servizio dei residenti e dei visitatori come la realizzazione dei recenti nuovi parcheggi e della nuova segnaletica turistica".

Il progetto ha visto il recupero di un edificio esistente con materiali autoctoni (travertino, legno e vetro) e la realizzazione di una nuova volumetria di 600 metri quadri su 2 piani, con una vasca termale esterna di 210 mq per balneoterapia collettiva.