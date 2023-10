Tenta di derubare una ragazza. Bloccato in treno da poliziotta fuori servizio e arrestato

Senza documenti, sostiene di parlare francese. Abita a Milano ma non ha una dimora fissa. Vive probabilmente di espedienti. Straniero. Sorpreso mentre tentava di rubare in treno ad una ragazza e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Perché sulla sua strada ha trovato un’ispettrice di polizia che era fuori servizio. Ma, si sa, quando s’indossa una divisa è per sempre.

Una storia come tante accadono in Italia, che da un lato vedono spirito di sacrificio e sforzi da parte delle forze dell’ordine, dall’altro, sebbene venga applicata scrupolosamente la legge, la grande facilità con cui gli imputati possono svanire nel nulla. Perché il giovane straniero, che ha dato un nome ma non ha appunto documenti che possano comprovarlo, è tornato in libertà. Obbligo di firma per lui a Milano, dove dice di abitare. E martedì dovrà presentarsi per il giudizio direttissimo davanti al giudice Simone Spina a Siena, assistito dall’avvocato Elena Brocchi.

Viaggiava sul treno diretto da Milano a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe tentato di derubare una ragazza che si trovava sul convoglio. Lui sostiene di non aver toccato la borsa, in realtà. Ma l’ispettrice fuori servizio ha visto tutt’altro, è intervenuta e poiché lui ha tentato di svicolare è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

E’ stato necessario far fermare il treno a Chiusi e farlo scendere, sembra che non si riuscisse a tenerlo.

Ieri, accompagnato dalla polizia, era in aula per l’udienza di convalida e la fissazione della direttissima.

La.Valde.