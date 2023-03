Tennis Club Un campo intitolato ad Aiazzi

Sarà intitolato a Gabriele Aiazzi, scomparso dodici mesi fa, uno dei campi di gioco del Tennis club Poggibonsi. Il circolo con sede in via Marmolada intende così rendere omaggio all’atleta e appassionato della racchetta, attivo fino dagli anni Settanta, che ha contribuito a far crescere il sodalizio attraverso l’impegno e le prestazioni sugli impianti di gioco, unito alla vicinanza costante all’ambiente e ai suoi frequentatori. Domenica il campo numero 5, ovvero il centrale del Tennis club Poggibonsi che è presieduto oggi da Luciano Pignattai, sarà dunque dedicato a Gabriele Aiazzi. Alle 18 in programma un incontro di doppio misto con la partecipazione affettuosa degli amici di Gabriele, che non hanno voluto far mancare la loro adesione all’evento voluto da una associazione presente a Poggibonsi da sei decenni. Alle 19 inoltre è fissata la semplice cerimonia di intitolazione ufficiale alla presenza del sindaco David Bussagli. La struttura riceverà poi la benedizione da parte delle autorità religiose. Seguirà quindi una conviviale alla presenza di sportivi e di amici nel ricordo di Gabriele Aiazzi.

Paolo Bartalini