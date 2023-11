Temperature sotto zero. Prima volta nella stagione

Vento forte, qualche albero è caduto. Ma non ha provocato danni. Però le temperature sono scese a picco, rispetto ai giorni scorsi, dando un primo assaggio dell’inverno. Che è stato confermato anche dai valori registrati dalle centraline di ’MeteoSiena24’, anticipato dalla coltre di neve che nei giorni scorsi aveva coperto la vetta Amiata sebbene non sia possibile, almeno per adesso sul versante senese, sciare per questioni di autorizzazioni.

"La massima ieri registrata nella nostra provincia è stata di 11.8 gradi presso la stazione di Monte Oliveto, nel comune di Asciano. A Siena, invece, la colonnina di mercurio si è fermata a 10.3 nel punto di rilevamento del liceo ’Galilei’", spiega Damiano Sonnini, previsore di ’Meteo Siena24’. Che si offerma "sull’irruzione di area fredda che ha portato ad un drastico calo dei valori a partire dalla nottata tanto è vero che sulla vetta Amiata la temperatura massima è stata registrata poco dopo mezzanotte : 1,5°. La minima è stata invece di sei gradi sotto zero intorno alle 10 (valore parziale, ndr)".

Finirà qui oppure c’è da attendersi temperature ancora più basse? "L’attenuazione del vento di Grecale già dalla tarda serata di sabato ha comportato un ulteriore abbassamento in tutta la provincia – prosegue Sonnini – I valori nelle pianure del senese potranno calare diffusamente sotto lo zero per la prima volta in questa stagione autunnale". Insomma, stamani il risveglio dal sud al nord della provincia, in alcune aree, potrebbero essere gelato. E le temperature toccare anche i 2-3 gradi sotto zero mentre le massime resteranno stazionarie o semmai in lieve rialzo rispetto a quelle registrate ieri".

Sull’Amiata, per concludere, è stato documentato in un video un rovescio localizzato e molto particolare ad Abbadia San Salvatore. "So tratta di un mix di fiocchi di neve-graupel che rappresentano al meglio – sostengono i previsori di ’MeteoSiena24’ - gli effetti dell’irruzione fredda in atto".

La.Valde.