Teleriscaldamento al rush finale. Al via l’ultima parte dei lavori

Entrano in azione oggi a Piancastagnaio ruspe ed escavatori per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’ultimo tratto del teleriscaldamento che punta ad allacciare entro il 2026 tutto il paese, compreso il centro storico. È un’importante sfida energetica che scommette sull’utilizzo delle fonti rinnovabili attraverso lo sfruttamento delle basse entalpie delle risorse geotermiche presenti nel sottosuolo di Piancastagnaio, dove da anni insistono le centrali geotermiche di Enel per la produzione dell’energia elettrica in Toscana.

Inizia dunque la fase più importante che è stata finanziata anche con 4 milioni di euro ottenuto tramite Pnrr dal parte del ministero dell’Aambiente e della sicurezza energetica, che ha dato il parere favorevole al progetto. E’ coinvolto anche il Comune di Arcidosso, che come Piancastagnaio si è fatto promotore di un piano di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento per tutto il comune utilizzando la fonte geotermica di Bagnore.

Saranno mesi di probabili disagi per la cittadinanza, come in più occasioni ha annunciato l’amministrazione comunale. Anche perché le ditte che opereranno saranno quattro per garantire la messa in posa delle tubazioni con cui i privati potranno allacciarsi alla rete pubblica e installare l’impianto tramite apposito scambiatore di calore che raccoglie l’acqua calda proveniente dalla centrale geotermica a valle del paese.

Attualmente cinquecento utenti sono stati allacciati alla rete pubblica di teleriscaldamento. Risparmio notevole per quanto riguarda la spesa familiare dei cittadini di Piancastagnaio, con tariffe che il Comune, proprietario dell’impianto, ha mantenuto invariate anche per il 2024, misura questa decisa nello scorso consiglio comunale.

Il progetto prevede una spesa complessiva di 15 milioni di euro tra fondi pubblici, accensione di mutui e finanziamento del Pnrr. Il completamento è previsto nel 2026. La realizzazione nel centro storico di Piancastagnaio, sarà secondo l’amministrazione comunale, occasione per la messa in opera di servizi e il riordino di impianti e reti sotterranee di acqua, luce e telefonia.