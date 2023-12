Teatro Politeama: 2023 da favola. Superata quota 10mila presenze

Chiusura d’anno con il botto per il Teatro Politeama di Poggibonsi che archivia il 2023 con un bilancio più che positivo. Sia per l’attività teatrale che quella cinematografica. Oltre 7.000 presenze per la stagione composta dagli spettacoli teatrali in abbonamento, quelli fuori e i concerti dell’Ort. Se aggiungiamo tutti gli eventi collaterali e le varie rassegne fuori dalla stagione si oltrepassa quota 10.000. La nuova stagione teatrale 2023/2024 è partita con i dati delle presenze agli spettacoli in cartellone in linea con gli anni precedenti. Su una platea di circa 600 posti ci sono oltre 400 abbonati tra teatro e concertistica e il numero sta tornando ai livelli pre Covid. A tutto questo si aggiunge un ottimo sbigliettamento. La vera differenza, rispetto agli altri anni, è sull’offerta extra che ha fatto registrare picchi altissimi con tante presenze nei vari appuntamenti, da quelli del cartellone Discipline(s), con esperienze uniche come quelle del Teatro Gourmet che uniscono teatro e cibo di qualità, a quelli dei cartelloni che si susseguono nel corso dell’anno. Un esempio su tutti la gremita conferenza di Paolo Crepet nel festival Lef. Fondamentale la collaborazione con le scuole. C’è stato un incremento del giovane pubblico ai concerti dell’Orchestra della Toscana. Per quanto riguarda il cinema, chiusura di fine anno intorno alle 45000 presenze, con un incremento sul 2022 del 55-60% in linea con i livelli nazionali. "I risultati ottenuti sono frutto del lavoro complessivo e di lunga lena da parte di tutta la Fondazione Elsa, che ringrazio – commenta l’assessore alla cultura del Comune, Nicola Berti - d’altronde la nascita stessa del Politeama come oggi lo conosciamo è frutto di una visione strategica che nel tempo ha manifestato tutta la sua forza e su cui abbiamo tenuto saldo il nostro impegno, per mantenere alta l’offerta culturale ma anche su altri fronti, come quello dell’efficientamento utile a rendere la struttura quanto più possibile autonoma sotto il profilo energetico. Oggi il nostro Politeama non è semplicemente un luogo dove si fa cultura ma è sopratutto uno dei soggetti attivi nella costruzione di eventi e nella promozione del territorio, come anche le iniziative per il Natale stanno dimostrando. Anche in questo importante è stato ed è il ruolo di Fondazione Elsa, capace di costruire collaborazioni e sinergie, anello di congiunzione fra le tante realtà attive".

Fabrizio Calabrese