Teatro del Popolo, la stagione si apre con ’Il Giuocatore’ di Goldoni

Sotto il segno di Goldoni, si aprirà il 24 novembre la nuova stagione del Teatro del Popolo di Rapolano. In scena, il classico della commedia italiana ‘Il Giuocatore’, scritto da Carlo Goldoni nel 1750, rivisitato e diretto da Roberto Valerio con Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Franca Penone, Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli e Mario Valiani. Si avvicina il sipario, quindi, sul cartellone frutto ancora della collaborazione fra Comune, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme. Intanto, sabato 9 e domenica 10 novembre si aprirà la conferma dei vecchi abbonamento. I nuovi, invece, saranno a disposizione sabato 16 e domenica 17 novembre. La prevendita online per i biglietti sarà attiva dal 27 novembre sul sito www.biglietteria.toscanaspettacolo.it, mentre la biglietteria del teatro sarà aperta nei giorni degli spettacoli a partire dalle 20.30. Lo spettacolo successivo è in programma per giovedì 12 dicembre, quando andrà in scena ‘I misteri di Casanova. Luci e ombre di un genio irrequieto’, con la voce recitante di Eleonora Cappelletti e le musiche di Gian Piero Reverberi da Rondò Veneziano eseguite dagli Ottoni e Percussioni dell’ORT. La stagione teatrale riprenderà il 25 gennaio con ‘Il corpo. Voci di donne nel delitto Matteotti’, spettacolo nato da un’idea di Riccardo Nencini con la regia di Matteo Marsan e la presenza di Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Domenica 9 febbraio l’appuntamento è con ‘Forte e Chiara’, one woman show di e con Chiara Francini, mentre venerdì 7 marzo sarà la volta di Gaia Nanni con ‘La Notte dei Bambini’. Venerdì 21 marzo Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace in ‘Non si fa così’, con la regia di Audrey Schebat. Appuntamento fuori abbonamento il 5 aprile con ‘Androgynus’. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.

Riccardo Bruni