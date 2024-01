’Teatro a Merenda’ Ricco cartellone con sei date da non perdere

Un pieno di appuntamenti per la XXVIII edizione di ’Teatro a Merenda’, la storica rassegna dedicata ai più piccoli e alle famiglie a cura di Timbre, divisa tra il Teatro Politeama di Poggibonsi e al Teatro del Popolo di Colle. La manifestazione, dopo l’apertura con il mago delle bolle, Michele Cafaggi, ha in carnet altre sei date all’insegna della migliore qualità artistica del panorama nazionale di teatro ragazzi. Si proseguirà, al Politeama il 27 gennaio, con ’Soqquadro’ del Teatro del Piccione di Genova, il 2 marzo al Popolo con ’Clown in libertà’ di Teatro Necessario per continuare il 16 marzo al Politeama con ’Hamelin’ di Factory Compagnia Transadriatica, Premio Eolo miglior spettacolo 2022 di teatro ragazzi. A seguire, ’l Museo della Fiaba’ di Emanuela Dall’Aglio il 23 marzo al Politeama ed chiusura a Colle con ’Naso d’Argento’ di Progetto G.G. il 6 aprile. Tutti gli spettacoli sono alle 16. Doppia replica alle 16 e alle 18 per ’Hamelin’.

Fabrizio Calabrese