Teatri, si apre il sipario ’Aladin’ ai Rinnovati inaugura la stagione

Il vascello arriva in porto. È il grande veliero che sembra navigare in un mare onirico, quello ritratto nel manifesto della nuova stagione dei Teatri di Siena, sulla quale stasera si aprirà il sipario. Oggi alle 21 va in scena il musical Aladin, per la prima delle tre repliche in programma ai Rinnovati (le altre sono domani alle 21 e domenica alle 17), e con questo spettacolo, in anteprima nazionale, si inaugura il cartellone curato dalla nuova direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, che con un red carpet di ospiti ha voluto trasformare l’occasione in un grande evento non solo per il pubblico del teatro ma anche per tutta la città.

Appuntamento alle 20 nel Cortile del Podestà, quindi, per salutare il corteo di celebrità annunciato per questa sera. I nomi confermati, per il momento, sono quelli di Valeria Marini, Daniele Pecci, Alessandro Orrei, Karin Proia, Chiara Conti, Kaspar Capparoni, la neo miss Italia senese Ofelia Passaponti. Come già avvenuto per la premiazione del Siena Award (in quel caso il tappeto era color oro), il momento dell’ingresso in teatro diventa un momento collettivo, da condividere con la città. Stringere il legame tra i cittadini e il loro teatro è sempre stato, del resto, un intento che il Comune e la nuova direzione artistica si sono posti dal primo giorno.

Il musical Aladin di Stefano D’Orazio con Max Laudadio, per la regia di Luca Cattaneo, con le musiche dei Pooh, è un’anteprima nazionale con una coreografia che si annuncia davvero straordinaria, tra geni e tappeti volanti, con effetti speciali e giochi di illusioni curati da Antonio Casanova. Il prossimo appuntamento ai Rinnovati sarà per martedì 29, con una serata speciale, che unirà il recital musicale di e con Grazia Di Michele a un omaggio rivolto al grande Glauco Mauri, da poco scomparso, che proprio a Siena avrebbe dovuto esibirsi con il suo ‘De Profundis’ tratto da Oscar Wilde.

Alla serata parteciperà con un suo ricordo personale lo stesso Bocciarelli e poi Giuseppe Giacalone e Chiara Gagliardo, primi ballerini del Balletto di Siena, porteranno sul palco due passi a due, uno dal sapore più vintage e italiano, coreografato da Marco Batti, e uno dai toni decisamente più terreni e concreti, firmato dalla coreografa francese Camille Granet. La scena sarà poi tutta per Grazia Di Michele, accompagnata nel suo recital dalla musicista Eleonora Bianchini.