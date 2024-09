Teatri di Siena, si apre il sipario. Partita la campagna abbonamenti

Si alza il sipario, sulla campagna abbonamenti per la prossima stagione dei Teatri di Siena. Dopo la prima fase dedicata alla riconferma di chi già ne possedeva uno e al diritto di prelazione, da ieri è possibile per tutti acquistare i nuovi abbonamenti, mentre da lunedì 30 sarà possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli. Per quanto riguarda la proposta pensata quest’anno da Teatri di Siena, le formule previste sono due: Sipario rosso e Sipario blu, che si articolano sulla base delle due parti del cartellone, ovvero quella che si svolgerà ai Rinnovati e quella che invece si svolgerà ai Rozzi.

Due facce di una stessa medaglia, la prima più tradizionale, sebbene composta da linguaggi e generi diversi e adatti a tutti, e l’altra più di ricerca. L’abbonamento al programma Sipario rosso comprende venti spettacoli al Teatro dei Rinnovati; uno spettacolo a sorpresa in omaggio ai Rinnovati; due spettacoli gratuiti al Teatro dei Rozzi del programma Sipario blu; in più uno sconto su tutti gli spettacoli fuori abbonamento.

I prezzi dell’abbonamento Sipario rosso sono platea intero 400 euro, ridotto 360 euro; palchi centrali intero 320 euro, ridotto 290 euro; palchi laterali intero 200 euro, ridotto 180 euro. È poi previsto un abbonamento speciale per gli studenti: solo IV ordine 140 euro.

L’abbonamento al programma Sipario blu comprende otto spettacoli al Teatro dei Rozzi e due spettacoli fuori abbonamento al Teatro dei Rinnovati. In questo caso si tratta di un posto unico numerato: intero 150 euro; ridotto 130 euro. Per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti, la biglietteria del Teatro dei Rinnovati, all’interno del Cortile del Podestà di piazza del Campo, è aperta fino a sabato 21 dalle 11 alle 19 e da lunedì prossimo fino a sabato 28 settembre dalle 15 alle 19.

Sarà comunque possibile acquistare l’abbonamento entro il 25 ottobre, data del primo spettacolo della stagione. Un evento che il direttore artistico Vincenzo Bocciarelli promette in stile Broadway, con tanto di tappeto rosso all’ingresso del teatro, per inaugurare la stagione con il musical ‘Aladin’, portato in scena da Max Laudadio, su testi di di Stefano D’Orazio e musiche dei Pooh, per la regia di Luca Cattaneo e le coreografie di Ilenia De Rosa.