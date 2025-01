Tavolo di confronto con atenei e Dsu

La Giunta comunale ha approvato l’istituzione del ’Tavolo di confronto politico e tecnico permanente’ tra Comune, Azienda Dsu, UniSi e UniStrasi per la concertazione di azioni comuni finalizzate a migliorare la qualità di vita degli studenti e ad aumentare il loro livello di integrazione. "La sinergia – spiega l’assessore Vanna Giunti – non può che aumentare la capacità attrattiva della città, ottimizzando le interazioni in tema di accoglienza. Ciascun ente dovrà designare i componenti del tavolo.