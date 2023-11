Cala il prezzo del tartufo, è colpa del clima: “E potrebbe scendere ancora”

Siena, 10 novembre 2023 – Il tartufo è un prodotto che non tutti possono permettersi, ma mai come quest’anno, per gli appassionati, potrebbe essere conveniente. Perché il prezzo del tartufo bianco è in netto calo rispetto allo scorso anno e, a novembre, potrebbe scendere ulteriormente.

Al momento, spiega Paolo Valdambrini, presidente dell'associazione Tartufai Senesi che raccoglie oltre 300 iscritti i prezzi "vanno dai 1.800, per i piccolissimi, fino ai 3.500 euro al chilo per le pezzature più grandi. Mi aspetto che dopo metà ottobre, con la luna nuova, il clima torni a essere quello propizio, così a metà novembre ci saranno più tartufi, se il clima torna normale, e i prezzi, di conseguenza, dovrebbero scendere ancora".

Nei week end 11-12 e 18-19 novembre si terrà la trentasettesima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d’Asso, una delle mostre - mercato più tradizionali e antiche d’Italia fra quelle dedicate al tartufo. Si tiene nel cuore delle Crete Senesi in una delle città che ha promosso la nazionale "Città del Tartufo" che quest'anno festeggia la trentasettesima edizione.