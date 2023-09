Tari 2023. Oggi scade la seconda rata

11Sigerico spa ricorda che oggi scade la seconda rata della Tari 2023, che ha previsto una sensibile riduzione, sulla base del piano economico finanziario. La terza ed ultima rata, invece, scadrà il prossimo 4 dicembre 2023. I contribuenti che non hanno ricevuto la bolletta possono chiederne copia agli uffici per mail all’indirizzo [email protected] o telefonando allo 0577 228795. Chi non pagherà alle scadenze potrà incorrere in multe.