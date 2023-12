Tanti ricordi sentiti per Enzo Balocchi, prezioso ’figlio di Siena’

È stata una serata di affetto e testimonianze sentite nella sala degli specchi dell’Accademia dei Rozzi, nel nome di Enzo Balocchi nel centenario della nascita. Un’occasione promossa dall’Università per ricordare questo "figlio di Siena", come ha detto l’Arcirozzo Alfredo Mandarini introducendo la serata e citando il suo impegno accademico, politico, civile, contradaiolo ma anche sottolineando i valori umani e di dedizione alla famiglia. In tanti hanno portato la propria testimonianza per commemorare il docente di diritto amministrativo, il collega, il politico, l’amministratore, il priore della Contrada della Torre.