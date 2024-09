Tanti dirigenti palieschi in scadenza. Chiocciola e Tartuca, le prime mosse

Entra nel vivo la stagione elettorale nelle contrade. Oltre alla conferma di Federico Cappannoli nel Bruco, sembra scontata anche quella di Giulio Bruni, fresco vincitore nella Lupa. L’iter che che porterà all’elezione dei membri della commissione per il rinnovo del capitano per il biennio 2025-2026 e della commissione elettorale per l’elezione del consiglio generale per il triennio 2025-2027 da sottoporre alla votazione dell’assemblea inizia il 18 settembre con la riunione della deputazione di seggio. Il 19 tocca alla convocazione dei membri delle commissioni di Contrada mentre il 20 c’è il consiglio generale della Lupa. Domani sera nella Civetta, dove alla guida dello staff Palio c’era Roberto Papei, dirigente di lungo corso, verranno designati i membri della commissione per il capitano. Lo stesso accadrà in Tartuca, sempre domani sera, dove è in scadenza il capitano Niccolò Rugani (nella foto). Terminato il mandato anche del suo collega Alessandro Maggi della Chiocciola che il 18 settembre ha convocato un’assemblea per nominare i tre membri della commissione per l’elezione del capitano.