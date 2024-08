"Tamurè serio e determinato. Palio incolore dell’avversaria"

"Il bilancio del nostro Palio è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Perché la Carriera è stata conquistata dalla Lupa e il Nicchio corre sempre per vincere. Però occorre anche essere obiettivi e considerare una situazione in partenza difficile dove la nostra rivale, una delle favorite, aveva avuto in sorte ancora una volta un cavallo di punta. Affidato ad un fantino che ha vinto 5 Palii. Era temibile e pericolosa". Il capitano del Nicchio Marco Bruni fotografa così il Palio dell’Assunta corso dai Pispini con Tamurè su Brivido sardo.

Il fantino ha onorato il giubbetto, è anche il primo Palio che ha corso interamente.

"Abbiamo montato Tamurè in una Carriera sicuramente difficile. Non aveva mai terminato un Palio a cavallo, vero, però bisogna vedere anche come avvengono le cadute. Su di lui non nutrivamo alcun dubbio".

La valutazione sul fantino quale è?

"Molto positiva, è un giovane professionista, determinato e serio. Che è rimasto sempre concentrato nei cinque giorni. Un ragazzo nato a Siena sa quello che significa per noi il Palio. Fin da subito ha detto che il giubbetto blu gli è sempre piaciuto e soprattutto sognava di vincerci".

Vi siete lasciati bene?

"Certo bene".

Capitano, la rivale aveva un’accoppiata importante.

"Certo ma ha fatto un Palio incolore con uno dei pochi cavalli per cui il 13 i popoli hanno saltato".

Il mossiere Renato Bircolotti promosso?

"Sicuramente. Doveva gestire un Palio difficile con sei rivali. Mio nonno è salito sul verrocchio ricoprendo questo ruolo e so bene, anche dai suoi racconti, quanto sia complesso".

Velluto a quasi 44 anni ha vinto un Palio strepitoso.

"Ha vinto un Palio straordinario anche se non era uno dei favoriti per il successo".

Benitos ha fatto lo stesso tempo di Berio.

"Chiaramente non ha incontrato intoppi nei tre giri, primo a San Martino. Nessun ostacolo nelle traiettorie".

Rischia di essere escluso per manifesta superiorità?

"Non credo, il Palio comunque c’è fra undici mesi. Valutazioni che non si possono fare".

Si sente parlare della possibile nascita di altri poli.

"Spesso si sente dire. Sicuramente più fantini vittoriosi ci sono meglio è per le Contrade".

Laura Valdesi