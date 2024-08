Tamurè: "Io cercherò il riscatto. Ares Elce punterà alla conferma"

"Se ho digerito il Palio di luglio? Per forza", dice Federico Guglielmi detto Tamurè. "Quanto amaro ha lasciato? Quando uno fa una prestazione incolore c’è per forza", aggiunge il fantino che per Provenzano era nella Civetta su Criptha.

Quante volte hai ripensato alla Carriera? Finita quando la cavalla ti è andata giù dietro al primo San Martino.

"Un Palio particolare, rimandato di due giorni. La cavalla al debutto, stare due giorni in più nella stalla gli può aver anche detto qualcosa. Una mossa un po’ sfortunata... Sì ci ho ripensato tante volte, come è giusto che sia. Esperienza che entra".

Ma questo ha cambiato qualcosa nei rapporti con le dirigenze?

"Chi aveva stima di me prima ce l’ha ancora, chi ci credeva meno è rimasto della stessa idea. Non è un Palio incolore che determina il valore di un fantino, a quanti è successo..."

Com’è rientrato Ares Elce?

"Meglio di me".

Si è comportato bene per essere all’esordio.

"Ha fatto bella figura, è pronto per agosto. Io cercherò il riscatto e lui la conferma".

Dopo la corsa nel Leocorno potrebbe essere entrato nell’occhio a qualcuno?

"Va chiesto ai big. Ad ora rientra nell’occhio delle dirigenze perchè ha fatto bella figura, bisogna vedere se rientra anche nell’occhio dei big. Io partirei anche a piedi da Ampugnano per montarlo".

Quando a luglio l’hai visto nella rivale?

"Un po’ mi preoccupava, conoscevo il suo valore".

Ha rischiato di entrare nel lotto anche Dreeher.

"C’è andata vicino ma per me è un po’ presto. La cavalla ha caratteristiche importanti per Piazza e verrà bene ma spero che la mandino al 2025. Compilation è più maturo, ha fatto paliotti fuori, due tratte e quattro prove di notte".

Tamurè aveva buoni rapporti con l’Istrice.

"Buonissimi, sì certo. Sono buoni anche con altre Contrade. Mi serve il cavallo giusto e la situazione giusta per potermi riscattare e da qui ripartire a tutto spiano".

Il mossiere Bircolotti?

"Credo che a livello tecnico sia una garanzia per tutti. Una sicurezza anche per noi e per il palio".

La.Valde.